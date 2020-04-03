7 aşı projesi

TÜBİTAK bünyesinde kurulan COVID-19 Türkiye Platformu, ‘Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı’ düzenledi. Konferansta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesi yer aldığını belirterek, şunları söyledi: “24 üniversite, 8 kamu Ar-Ge birimi ve 8 özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı üstün bir gayretle çalışıyor. Yetenekler ve kabiliyetler tek bir hedefe odaklandı. Platform bünyesinde bu virüsle etkin mücadeleyi mümkün kılma potansiyeline sahip her türlü yöntem denenecek. Bu projelerle aşı ve ilaçların deney hayvanlarında etkinlik ve toksisite analizleri tamamlanacak. Sonraki aşamada tüm sonuçlar, ivedilikle klinik denemelerin yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı TÜSEB’e aktarılacak. Projelere ilişkin destek süreçlerimiz başladı. Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok. Yeter ki netice alalım, en kısa sürede sonuca ulaşalım.”



PLAZMA TEDAVİSİNE BAKANLIK ONAYI



Konferansta sunum yapan Acıbadem Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarı sorumlusu Prof. Dr. Ercüment Ovalı da, üzerinde çalışılan ve Sağlık Bakanlığı’nın da onay verdiğini açıkladığı ‘plazma nakli’yle ilgili bilgi verdi. “Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu, ‘Konvelsan plazma’ dediğimiz insanların çok kısa sürede hayatına dokunabilecek bir tedavi metodu. Bu metot, Ebola verisine baktığımız zaman etkili oldu ve emniyetli. İnfluenza çalışmalarında aynı sonuçları görüyoruz” diyen Ovalı, tedavi yönteminin uygulanması için hızla donör çağrısı yapılması gerektiğine de dikkat çekti. Ovalı, Bakan Varank’ın sorusu üzerine de “Aslında bu çok klasik bir tedavi, gerçekten işe yarayabilir. Ama yüzde 100 mü, bu sorunun cevabını önümüzdeki birkaç haftada verebileceğim” yanıtını verdi.