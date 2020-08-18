7.2’yi yaşadılar

Bakanlar Soylu ve Kurum ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, eğitim binasını gezerek, deprem simülasyonunu denedi. 12 Kasım 1999 Düzce depreminin simülasyonunu deneyen Bakan Soylu, Kurum, Vali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Güllüoğlu, sanal deprem sırasında yere çökerek başlarını korudu.

HEPSİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ

Bakan Soylu her çocuğa bu eğitimin verilmesi gerektiğini belirterek sanal depremi şöyle anlattı: “Bütün deprem fotoğrafları, depremde gördüklerimizin hepsi gözümün önünden geçti. Bir tek şey hissettim; belki de çocukluğumuzdan itibaren almamız gereken en önemli eğitimlerden bir tanesi deprem anında ne yapmamız lazım geldiği. Çöküp kapanmamız ve sağlam bir yere tutunmamız konusundaki o ilk tavsiyeler aklıma geldi.”

SİMÜLASYON BİLE ÇOK ÜRKÜTÜCÜ

Simülasyondaki deprem deneyiminin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum da “60 saniye sürdü, 7.2 Düzce depreminin bir benzerini arkadaşlar simüle ettiler. Simülasyonda bile o sarsıntıyı 60 saniyeye yakın hissetmek hakikaten ürkütücü. Hayatınızda yaşadığınız tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünden geçiyor” dedi.

1.5 MİLYON KONUTA ACİL DÖNÜŞÜM

Kurum, daha sonra katıldığı Güngören 1565 Konut ve 55 Ticari Ünite’nin İlk Etap Temel Atma Töreni’nde de “Önümüzdeki 5 yılda tüm Türkiye’de 1.5 milyon, İstanbul’da 300 bin konutu acilen dönüştüreceğiz. Deprem dönüşümünün merkezi İstanbul’dur. Yaptığımız bu iş İstanbul’u kurtarma seferberliğidir” dedi.