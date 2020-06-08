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Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 15:56,Son Güncelleme:

6'ncı katta cam silerken düşen kadın öldü

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6'ncı katta cam silerken düşen kadın öldü
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GAZİANTEP'te, Derya Kaya (40), camını sildiği 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün Karataş Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Derya Kaya, oturduğu evinin camlarını temizlerken dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Derya Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kaya'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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