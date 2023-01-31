6’lı Masa’dan 2 bin 300 hedef

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANLIĞI ÇANKAYA KÖŞKÜ’NE



- Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kez seçilecek, partisiyle ilişiğini kesecek, sonrasında ise aktif siyasete dönemeyecek. Kararname çıkarma yetkisi olmayacak. Cumhurbaşkanlığı’ndaki kurul ve ofisler lağvedilecek. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçaklar satılıp yangın söndürme uçağı alınacak. Cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü’ne taşınacak.



- Seçim barajı yüzde 3 olacak, yüzde 1 oy olan partiler Hazine yardımından yararlanacak. Partilerin kapatılmasına ilişkin davalar Meclis iznine tabi olacak.



- Bakan Yardımcılıkları kapatılıp müsteşarlık getirilecek.



- OHAL’in süresi 6 aydan 2 aya indirilecek, OHAL kararnamelerine son verilecek.



- Çoklu baro son bulacak.



- Türkiye Varlık Fonu kapatılacak.



BELEDİYEDE KAYYUMA SON



- Belediyelerdeki kayyum uygulaması sona erdirilecek.



- Yolsuzluktan elde edilip yurtdışına kaçırılan gelirleri geri getirmek için “Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi” kurulacak.



- Kuvvet komutanlıkları yeniden Genelkurmay’a bağlanacak. Askeri okullar ve GATA açılacak.



- Savunma sanayiinde rekabet sağlanacak. Milli Muharip Uçak, Jet Eğitim Uçağı, Altay Tankı, TG 2000 Fırkateyni, 4G ve 5G istasyonu ve ağ altyapısı, askeri gözetleme ve iletişim uyduları gibi projeler için özel bütçe oluşturulacak. Yüzde 100 yerli tank çalışmaları seferberlikle sürdürülecek. Sakarya Tank Palet Fabrikasının tahsis işlemi iptal edilecek.



- Türkiye’nin yeniden F-35 projesine dönmesi için çalışılacak.



- Atatürk Havalimanı yeniden uçuşa uygun hale getirilecek.



- Film ve dizi sektörü ihracatı desteklenecek. Harika çocuk yasasına güncellenerek işlerlik kazandırılacak.



- Devlet okullarında ücretsiz süt, su ve öğle yemeği verilecek.



ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ



- YÖK kapatılıp koordinasyon kurulu oluşturulacak. Üniversiteye girişte çoklu sınav getirilecek. Zorunlu eğitim, 1 yılı okul öncesi, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul ve 3 yılı lise olarak uygulanacak.



- Emeklilerin sağlık hizmetlerinde katılım payı kaldırılacak.



- Kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden açılacak.



ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER



- Çocukların erken yaşta ve zorla evlendirilmeleri önlenecek.



- Gayrimenkul, devlet borçlanma senedi, yatırım fonu satın alınması ya da döviz cinsi mevduat ya da bireysel emeklilik hesabı açılması karşılığında vatandaşlık uygulaması kaldırılacak.



- Kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek.

Haberin Devamı

SİLİKON VADİSİ’NE BÜYÜKELÇİ

Haberin Devamı

- TÜİK istatistikleri kalite ve güvenilirlik kontrolüne tabi tutulacak.



- Enflasyonun 2 yılda tek haneye düşürülmesi, 5 yılda 5 milyon yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. Merkez Bankası yeniden Ankara’ya taşınacak. Kur Korumalı Mevduat hesabı açılması durdurulacak.

- Kanal İstanbul yerine depreme karşı Hayat İstanbul Projesi başlatılacak.

- İşyeri kira ödemelerinde stopaj oranı sıfırlanacak, ilk kez konut alımında tapu harcı alınmayacak. Eğitimde KDV indirilecek.

- İmar rantı vergilendirilecek.

- Silikon Vadisi gibi küresel ölçekte başarılı girişimcilik ekosistemlerinin bulunduğu yerlere özel temsilci/büyükelçi atanacak.

Haberin Devamı

TARGARYEN BAŞKAN

- Toplantıda dikkatler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu karşılama görüntülerinin ardından, özellikle saç rengi nedeniyle ‘Game of Thrones’ dizisinin kahramanı Daenerys Targaryen’e benzetilerek sosyal medyada büyük ilgi gören Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı’ya yöneldi. “Bilecik Belediye Başkanı Targanyen’miş” esprileriyle oluşan ilgiye sosyal medya hesabından gülücük emojisi ile “iltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!” diye yanıt veren Subaşı toplantıda da ilgi çekti.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NE OLDU?

240 sayfalık metinde ilk göze batan, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun dışında diğer liderlerin “Geri getireceğiz” diyerek vurgu yaptıkları İstanbul Sözleşmesi’nden söz edilmemesi, “Vaz mı geçtiler?” sorularını gündeme getirdi. 6’lı Masa kaynakları ise sözleşmeden vazgeçilmediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptılar:

Haberin Devamı

“Sonuçta herkesin gönül rahatlığıyla altına imza koyacağı bir metin olması için uzlaşmamız gerekiyor. Doğrudan bir atıf yok ama ‘Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis’e ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız’ ve ‘Kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele edecek, şiddetin önlenmesi adına uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümlerini etkili şekilde uygulayacağız’ ifadeleri bununla ilgili. Buna masada kimsenin bir itirazı olmadı.”

NOTLAR

BÖYLE BÖYLE TANIŞIP KAYNAŞACAĞIZ

- MUHALEFETTEKİ 6’lı Masa, adaya giden yoldaki son adımı dün atarak ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı. 6 liderin de yer aldığı 2.5 saat süren toplantıya 6 partiden de geniş katılım oldu. 3 bin 107 kişilik Congresium’da kalabalık koridorlara taştı. 6’lı Masa kaynakları da, “Böyle geniş katılımlı toplantılar tabanlarımızın tanışıp kaynaşması açısından da önemli. Adayımızı da yine geniş katılımla bir arada olacağımız bir toplantıyla ilan edeceğiz. Böyle böyle tanışıp kaynaşacağız” dedi.

Haberin Devamı

ALKIŞ ALAN VAATLER

- TÜİK istatistiklerine “kalite ve güvenilirlik” kontrolü getirileceği, kalıcı yaz saati uygulamasına son verileceği, Cumhurbaşkanının Çankaya Köşkü’ne taşınacağı, Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakların satılıp yangın söndürme uçağı alınacağı, sığınmacıların şehirlerde gettolaşmasına izin verilmeyip mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri dönmelerinin sağlanacağı vaatleri büyük alkış aldı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ DA TOPLANTIDAYDI

- TOPLANTIYA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında olduğu 6’lı Masa ortaklarının belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri de katıldı.