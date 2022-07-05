6’lı masada aday mesaisi: Önce ‘ceket’ sonra ‘aday’

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MUHALEFETTEKİ CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerinin oluşturduğu 6’lı masa, “parlamenter sisteme geçiş sürecine ilişkin ilkeler ve yol haritası” çalışmasıyla merak edilen “aday” mesaisine başlıyor. İttifak kaynakları Hürriyet’e adaylık sürecini şöyle değerlendirdiler:

“Şu ana kadar, hem parlamenter sisteme geçiş hem de ortak adaylık konularında görüş birliğine varıldı. Şimdi sıra, geçiş süreçlerinin yönetiminde. Yani, Meclis’te elde edilecek sandalye sayısına da bağlı olarak parlamenter sisteme ne zaman nasıl geçilecek, yoksa 5 yıllık görev süresi mi esas alınacak? Geçiş için öngörülecek 1, 2 ya da 5 yıllık sürede nasıl bir yönetim anlayışı sergilenecek? Sonuçta, masanın adayı da seçildiğinde mevcut cumhurbaşkanının yetkilerine sahip olacak. ‘Seçildim, ben yetkilerimi kullanırım’ derse ne olacak? Onun için geçiş süreci ilkeleri ile yol haritasının önceden belirlenmesi gerekiyor. Yani ‘birlikte yönetmeye hazırım’ diyecek bir isme ihtiyaç var. Öyle bir aday olmayacaksa ortak aday çıkarmanın da anlamı yok.

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PROGRAMA GÖRE ADAY

Bunun için de hem 6’lı masayı oluşturan partilere hem topluma güven verecek, aynı zamanda hem seçimi kazanabilecek niteliklere sahip olacak hem de sözünü verdiği şekilde ülkeyi yönetip yine vaat ettiği yönetim sistemini hayata geçirebilecek bir aday belirlenecek. Masanın belirleyeceği aday da nasıl bir cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yöneteceğini seçimlerden önce bir anlamda seçim beyannamesi gibi partilere ve kamuoyuna taahhüt edecek. Bunun için ilkeler önemli. İlkelerde anlaşıldığında aday kolay iş, tespiti kolay olur. Amaç adaya göre program değil programa göre aday. Yani biz adaydan önce giyeceği ceketi dikeceğiz. Birlikte diktiğimizde, zaten o ceket bir adaya uyar.”

MASA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Bu çalışmanın, ay sonunda SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki 6. buluşmada start alması ve eylül ayında liderlerin yeniden bir araya gelecekleri toplantıda da son şekli verilip kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Çalışmaların kamuoyuna ulaştırılabilmesi için iletişim stratejisi de planlanıyor.

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MUHALEFETTEKİ 6 siyasi parti lideri önceki gün bu kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde toplanırken bir de sevimli bir konuk vardı. Toplantının bitmesine yakın İYİ Parti Genel Merkezi’nin sevimli kedisi Geveze, merdivenlere uzanarak uyudu. Toplantı bitiminde de Geveze, Akşener’in misafirlerini yolcu etmesini izledi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise kısa bir süre Geveze’yi sevdi. Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu’na Geveze’yi göstererek, “Bu da bizim Geveze’miz. Çok konuşuyor, şişman. Kilosu da var. Şişmanlıktan ölecek” dedi. (Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA)