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6’lı Masa’da aday günü

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#Kılıçdaroğlu#6'Lı Masa#Aday
6’lı Masa’da aday günü
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 07:00

6’lı Masa adayını belirlemek için bugün toplanıyor. 6’lı Masa’nın bugün netleşecek adayını ne zaman kamuoyuna açıklayacağı da merak konusu olurken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “YSK seçim tarihini verdiği zaman biz de adayımızı açıklayacağız” dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bugün saat 14.00’de başlayacak toplantı öncesinde 6’lı Masa liderleri arasında da son dakika görüşme trafiği dikkat çekti. Karamollaoğlu, toplantı gündemiyle ilgili masa ortaklarıyla görüşmelerini sürdürürken, adaylık kulislerinde adı öne çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından önceki akşam da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Akşener ile evinde kahvaltı eden Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile de akşam yemeğinde bir araya geldi. İki liderin eşlerinin de yer aldığı ziyaretin 3 saat sürdüğü belirtildi. Kulislere göre CHP ile DEVA, SP ve DP arasında da temas trafiği yaşandı.

YAVAŞ’TAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

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Kılıçdaroğlu ile birlikte adaylık kulislerinde ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş toplantı öncesi adaylığına ilişkin, “Bu konu benim dışımda bir konu, Altılı Masa’nın konusu. Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Akşener’in rızasıyla yapılmayan hiçbir şeye girmem. Onların alacağı karara da sonuna kadar destek veririm” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç dün Meclis’teki basın toplantısında, “Baştan beri söylediğimizin arkasındayız. YSK seçim tarihini belirler biz de adayımızı açıklarız” dedi.

 

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#Kılıçdaroğlu#6'Lı Masa#Aday

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