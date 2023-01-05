6'lı masa toplantısı sona erdi

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6'lı masanın 10. buluşması Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 9 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı.

6'LI MASA'NIN EN UZUN SÜREN TOPLANTISI

6'LI MASA'nın 10'uncu toplantısı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Davutoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı. 6 liderin bir araya geldiği görüşme yaklaşık 9 buçuk saat sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonrası liderlerin imzasının olduğu yazılı ortak açıklama yayımlandı. Kamuoyu ile paylaşılan ortak metinde şunlar yer aldı:

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"Bugün iş birliği sürecimizin somut adımlar bağlamında son derece önemli iki ortak metnini daha tamamlama aşamasına getirdik. Ayrıca bundan sonraki adımlarımızı ve çalışma takvimimizi de oluşturduk. Bugün tamamlama aşamasına getirdiğimiz Geçiş Süreci Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metnini 30 Ocak’ta yapacağımız ortak bir tanıtım toplantısı ile kamuoyunun bilgilerine sunacağız. Bu iki metin ile birlikte partilerimizin siyasi iş birliği mimarisi önemli ölçüde tamamlanmış olacaktır. Temel İlkeler ve Hedefler metni ile iş birliğimizin dayandığı zemini, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni ile iş birliğimizin siyasi iskeletini, Seçim Güvenliği metni ile siyasi sigortasını, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi ile hukuki sütunlarını, Kurumsal Reform metni ile kurumsal altyapısını, açıkladıktan sonra şimdi de Yol Haritamız ile süreç yönetim mekanizmalarını, Ortak Politikalar Metni ile her alandaki ortak somut adımlarımızı tanımlamış olacağız."

'ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYININ TESPİTİ İLE İLGİLİ İSTİŞARELERİN BAŞLATILMASINA KARAR VERDİK'

Açıklamanın devamında, Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılacağı vurgulanarak, "Ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına, Çetin siyasi şartlar altında bir yıllık yoğun bir çaba ile ortaya koyduğumuz bu vizyonun hayata geçirilmesinin iki gerekli şarta bağlı olduğunun da bilincindeyiz. Ortak Adayımızın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve TBMM'de Anayasa reformu için gerekli çoğunluğun elde edilmesi. Bu temel şartların sağlanabilmesi için; 'Seçim güvenliği için oluşturulan komisyonun aralıksız çalışarak sandıkların tamamındaki her oyun korunmasını temin edecek tedbirlere yoğunlaşmasına, Ortak bir komisyon tarafından genel başkanların kararlarına baz teşkil etmek üzere TBMM’de anayasal çoğunluğu elde edebilmek için milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatiflerin çalışılmasına ve nihai kararı vermek üzere genel başkanlara sunulmasına, Genel Başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına, karar verdik.' Cumhurbaşkanı adayı ve Milletvekili seçimleri konusunda tam bir uzlaşı kültürüyle hareket edecek ve seçimlerden sonra hem yürütmede hem yasamada yeni bir dönemi başlatacağız" ifadeleri kullanıldı.

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11'İNCİ toplantı 26 OCAK'TA

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"​Bu çalışmaların kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla liderler arası toplantıların daha sık aralıklarla yapılmasına karar verdik. Bu bağlamda, bir sonraki toplantımız İYİ Parti’nin ev sahipliğinde 26 Ocak tarihinde yapılacaktır. Bu vesile ile ayrıca vurgulamak isteriz ki son günlerde gündeme gelen erken seçim tartışmaları bağlamında da ortak tutumumuz açıktır: Geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemi ile yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. 2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek- yani 6 Nisan’dan önce yapılacak- bir erken seçime ise destek vermeye hazırız."