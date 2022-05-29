6'lı masa toplanıyor... Ortak kabine konuşuluyor

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6’lı masayı oluşturan liderler bu akşam, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 4. kez bir araya geliyor. Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde akşam yemeği yiyecek liderlerin gündeminde, iktidar sürecine ilişkin yol haritası ve sandık güvenliği öne çıkarken, 6’lı masa kulislerinde ise “ortak kabine” konuşuluyor. İttifak kaynakları, Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu’ndan sonra haziranda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, temmuzda da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek buluşmalarda iktidar sürecine ilişkin bütün adımlar tamamlanmış olacak.”