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6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak? CHP'li Özkoç'tan açıklama geldi

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#6'Lı Masa#Aday#Cumhurbaşkanlığı
6lı masa adayını ne zaman açıklayacak CHPli Özkoçtan açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 15:32

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 6'lı masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Biz bir takvim açıkladık. Ayın 30'nda tekrar bir araya gelecekler. Bir sunum gerçekleştirilecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar" dedi.

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CHP'li Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin seçimlerin zamanında yapılacağına ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatarak, "AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik, 'Erken seçim değil; tarih güncellemesi' diyor. Bir partinin sözcüsü böyle açıklama yapar, konuya böyle yaklaşırsa o partiden gerçekten ne beklenebilir? Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin söyledikleri neydi; eski zamanlardaki gibi olmayacak, seçim tarihinde yapılacak. Haziran'da. Peki, o tarihte mi yapılıyor? Hayır. Peki, bunun adı erken seçim değil mi? 'Hayır o tarihte yapılmıyor, bunun adı erken seçim değil' diyorlar. Seçim tarihini güncellemişler. Erkene almışlar ama adı erken seçim değil. O yüzden işler iyi gitmiyor. O yüzden Türkiye'nin itibarı, saygın bir yerde değil" dedi.

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"OCAK AYINDAN SONRA ADAYI AÇIKLAYACAKLAR"

​Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkoç, Millet İttifakı'nın adayının ne zaman açıklayacağına ilişkin, "Biz bir takvim açıkladık. Ayın 30'unda 6'lı masa tekrar bir araya gelecek. Bir sunum gerçekleştirilecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar" dedi.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle ilgili de "Biz kararımızı net olarak açıkladık. 6 Nisan'dan önce olacak her seçime 'Evet deriz' dedik. Şimdi onlar kendileri için bir seçim tarihi belirliyor. Nasıl çıkartmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar" diyerek yanıt verdi.

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#6'Lı Masa#Aday#Cumhurbaşkanlığı

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