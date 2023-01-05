6’lı masa 10’uncu kez buluşuyor

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Liderlerin gündeminde, Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınıp yerine kayyum atanacağı iddiaları ile başörtüsü ve aileye ilişkin Anayasa değişiklik teklifi önemli yer tutacak.

Liderlerin bugü güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası çalışmasına son şeklini verip, kamuoyuna açıklanacağı tarihi belirleyecekleri de öğrenildi. Yine bu ay içinde İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacak 11. buluşmada ise hükümet programı niteliğindeki çalışmaya son şeklinin verilmesi ve adayı belirlemeye yönelik çalışmaların başlatılması kararının alınması bekleniyor.