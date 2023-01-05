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6’lı masa 10’uncu kez buluşuyor

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#6’Lı Masa#Gelecek Partisi#Ahmet Davutoğlu
6’lı masa 10’uncu kez buluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 07:00

6’lı masa bugün, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10’uncu kez toplanıyor.

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Liderlerin gündeminde, Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınıp yerine kayyum atanacağı iddiaları ile başörtüsü ve aileye ilişkin Anayasa değişiklik teklifi önemli yer tutacak.

Liderlerin bugü güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası çalışmasına son şeklini verip, kamuoyuna açıklanacağı tarihi belirleyecekleri de öğrenildi. Yine bu ay içinde İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacak 11. buluşmada ise hükümet programı niteliğindeki çalışmaya son şeklinin verilmesi ve adayı belirlemeye yönelik çalışmaların başlatılması kararının alınması bekleniyor.         

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#6’Lı Masa#Gelecek Partisi#Ahmet Davutoğlu

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