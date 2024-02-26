69 bin kira anlaşmazlığı arabulucuda sonuçlandı

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Bakan Tunç şöyle dedi:



“Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak.” Tunç, arabuluculuk uygulamasının kira uyuşmazlıklarının mahkemelerin iş yükünü hafifletmek ve tarafların daha hızlı ve adil bir çözüme ulaşmasını sağlamak için getirildiğinin de altını çizdi.

YÜZDE 25 AÇIKLAMASI

Bu arada Bakan’ın açıklamalarının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabından “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi’ iddiası doğru değildir” paylaşımı yapıldı. Açıklamada “İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasında, ‘Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi’ şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir” denildi.

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YARGIDA GÖREVE İADELER

Bakan Tunç Danıştay’ın ihraç edilen hâkim-savcıların göreve iadesiyle ilgili kararı için de, “Vatandaşlarımızda ‘Acaba FETÖ’yle mücadelede bir zafiyet mi var?’ endişesi oluştu. 387 dosya bakımından mesleğe iade edilmiş olan 371 kişi görevde. Bu dosyalar bakımından HSK Teftiş Kurulu bir inceleme yapacak. İnceleme şu anda başladı. Müfettişlerimiz, o dosyaları yeniden inceliyorlar” dedi. Tunç’un açıklamaları şöyle:

“(Dilan Polat ilk fenomenlik döneminde ve bu davalar açıldığında kendisini muhtemelen koruma refleksiyle iktidara yakın olduğuna yönelik mesajlar veriyordu. Yorum yapmak ister misiniz?) Yargı kimin kime oy verdiğine bakmaz, kimin hangi siyasi düşüncede hangi parti taraftarı olduğuna bakmaz, yargı dosyayla bağlıdır. (Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili cezaevine giden genç kadın avukatların taciz edildiği iddiaları) Bu iddialar kamuoyuna yansıdı ama bunların doğru olup olmadığı kesin değil. Özellikle kaldığı yerle ilgili, tıraşıyla ilgili yorumlar yapıldı bunlar gerçek değil. Bu konu tamamen bizim genel müdürlüğümüzün incelediği bir konu.”