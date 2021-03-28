67 saat sonra... Güldü

Furkan Keleş (23) arkadaşları Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak (26), çarşamba günü otomobil ile Karaman’dan Mersin’e gitmek için yola çıkmıştı. 3 arkadaş yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Ayrancı-Erdemli yolunu kullanmak istemişti. Keleş’in kullandığı otomobil, saat 17.00 sıralarında, Mersin sınırı yakınlarında tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, kara saplanmıştı. Cep telefonları da çekmeyen 3 arkadaş, geceyi araçlarında geçirmiş, Keleş’in Mersin’de oturan annesi, oğluna ulaşamayınca saat 21.00’de jandarma ve AFAD’a durumu bildirmişti.

HELİKOPTER İSTENDİ

Harekete geçen ekipler, perşembe günü saat 14.00 sıralarında Keleş'in aracına ulaştı. Bingöl ve yanındaki ‘Liza’ isimli köpeği araç içinde, Keleş de yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Keleş ve Bingöl, sağlık kontrolünden geçirilip, taburcu edildi. AFAD ve jandarma ekipleri ise kayıp Ege Kabalak'ın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama-kurtarma çalışmasına, 4’üncü gününde 220 kişi katıldı. Dün bölgeye Kabalak’ın kullandığı cep telefonuna iletişim sağlanabilmesi için mobil baz istasyonu kuruldu. Kısa sürede sinyal tespit edilirken, Kabalak ile temasa geçildi. Kabalak’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Mersin’in Cehennem Deresi Milli Parkı'nda bulunduğu öğrenildi. Kabalak için arazi ve hava şartları nedeniyle askeri helikopter istendi. Görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düştüğü bölgede, soğuk hava nedeniyle araçların cam sileceklerinin dahi donduğu öğrenildi. Kayıp Ege Kabalak’a dün saat 12.20 civarında ulaşıldı. Milli park bölgesinden halatla yukarı çekilerek kurtarılan Kabalak, hastaneye götürüldü. Kabalak’ın kaybolduğu Çocak mevki ile bulunduğu nokta arasında yaklaşık 40 kilometre olduğu belirlendi.

ÇİMEN, EKMEK, LEBLEBİ...

Hastanede tedaviye alınan Kabalak, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Şelale altlarında yattım. Dağlardan tırmandım. Çimen yedim, yerde bir leblebi vardı onu yedim. Kuru bir ekmek parçası buldum. Dereden su içtim. Soğukla mücadele etmem her gün en az 7 saat durmaksızın yürümemdi. 4 gündür açım. Hayatımda en değer verdiğim insanı düşündüm, sadece annemi. İlk önce bir çeşme gördüm. Birazcık dinleneyim dedim. Bir baktım 4.5G çekiyor. Zaten o sırada direkt ağlamaya başladım. ‘Ölmedim mi şimdi, kurtuldum mu?’ dedim. Herkese teşekkür ederim.”

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