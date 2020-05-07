65 yaş üstü ve 20 yaş altına maskeli izin

İçişleri Bakanlığı, 10 Mayıs’ta 4 saatlik sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü kişiler ile 13 ve 15 Mayıs’ta aynı şekilde dışarı çıkabilecek 20 yaş altı kişilerle ilgili genelge yayınladı. Valiliklere gönderilen genelge ile kısıtlı iznin kuralları belirlendi.

44 GÜNDÜR EVDELER

Genelgede, salgınının halk sağlığı için oluşturduğu riski yönetebilmek adına 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip kişiler ile 20 yaş altı kişilere geçici olarak sokağa çıkma yasağı getirildiği hatırlatıldı. Ayrıca, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan kişilerin 44 gündür, 20 yaş altındaki genç ve çocukların da 31 gündür evde oldukları kaydedildi.

Buna göre, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan kişiler, ihtiyaç duymaları halinde refakatçileriyle, 10 Mayıs pazar, 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesinde, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak dışarı çıkabilecek. 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs Çarşamba, 15-20 yaş arasındakiler ise 15 Mayıs Cuma 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak sokağa çıkabilecek.

Genelgede, hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı 57 ilde 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıktığı saatlerde diğer vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılması da istendi. Ayrıca, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanlar ile 20 yaş altındaki kişiler için izin verilen tarih ve saat aralığı dışında yasağın devam ettiği hatırlatıldı.

ÇİÇEKÇİLERE ANNELER GÜNÜ İZNİ

Hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgede ise, pazar gününe denk gelen Anneler Günü için, cumartesi ve pazar günü çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde çalışabileceği belirtildi.

BERBER KUAFÖR GENELGESİ YAYINLANDI

11 Mayıs’ta kapılarını açacak “berber-güzellik salonu-kuaförler” ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelge, Sağlık Bakanlığı ise bir rehber yayınladı.

-İş yerleri 09.00-21.00 saatlerinde açık olacak. Randevu sistemiyle hizmet verilecek.

-Yan yana iki müşteri kabul edilmeyecek. İşyerinde bir müşteri bekleyebilir.

-Çalışanlara maske şart. Müşteriler ise yapılan işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilecek.

-Çalışanlar, her müşteri için ayrı steril eldiven kullanacak.

-Jilet/ustura ile sakal tıraşı yasak.

- Kuaförler ve güzellik merkezleri, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmeti veremeyecek.