65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Gençler ve yaşlılar dışarı çıkabiliyor mu?
65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Normalleşme süreciyle beraber 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Corona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan bu yaş grupları için alınan yeni kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar gerekli tedbirleri alarak haftanın her günü belli saatlerde dışarı çıkabiliyor. İşte, ayrıntılar.
Corona virüsü nedeniyle 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme sürecinde alınan yeni kararları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 18 yaş altındaki kişilerin ailelerin sorumluluğunda dışarı çıkabilecekleri, 65 yaş üzerindekilerin ise haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini belirtildi.
18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Kabine toplantının ardından açıklama yaparak, 18 yaş altındaki kişilerin ailelerin sorumluluğunda dışarı çıkabilecekleri belirtilmişti. Erdoğan açıklamasında şöyle dedi;
65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?
Kabine toplantısında verilen bir diğer karar da 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasındaki esneklik oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini belirtti.
65 yaş üstü vatandaşlar, sadece pazar günleri belli saatlerde sokağa çıkabiliyorlardı.
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