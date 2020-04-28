'65 yaş' kısıtlamasında, Hacivat-Karagöz ile 'evde kalın' mesajı veriyor

İstanbul'da, küçük yaşlardan beri arkadaşlarıyla kurduğu tiyatro grubuyla sahne alarak tiyatro gösterileri yapan ayakkabı imalatçısı Fevzi Yılmaz, yıllar önce sonra memleketi Babaeski'ye döndü. Burada simit satarak geçimini sürdüren Yılmaz, aynı zamanda aralarında Hacivat-Karagöz'ün de bulunduğu kuklalar yaptı. Yaptığı kuklalarda festivallerde sahne alıp gösteriler yapan Yılmaz, ramazan ayında da evinin bodrum katında mahalle çocukların Hacivat-Karagöz gösterileri düzenledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş kısıtlaması nedeniyle günlerdir evinde bulunan Yılmaz, bu süre içinde kendisini sanata verip, yeni kuklalar üretti. Koronavirüs nedeniyle evinde kaldığını söyleyen Yılmaz, "Şimdi evimde yeni kalıplarla birçok kukla karakterleri yaptım, yine gölge oyunlarında Türk-Osmanlı tiyatro tarihinin en popüler iki karakteri olan Hacivat ve Karagöz'ün yeni tasvirlerini yaptım. Hatta amacım tabi bu koronavirüsü belasından kurtulduktan sonra bu yaptığım yeni karakterlerin belgeselini çektikten sonra bunları Kırklareli Müzesi Müdürlüğü'ne hediye etmek olacak" dedi.

Evinde, Hacivat-Karagöz'ün yanı sıra Hüsmen Aga, Laz Efendi gibi kuklalar yaptığını söyleyen Yılmaz, geçmiş ramazan aylarında evinin bodrum katında çocuklara Hacivat-Karagöz gösterileri düzenlediğini anlattı. Bu yıl zaman zaman sokaktaki çocuklara gösteriler yaptığını belirten Yılmaz, Hacivat-Karagöz tasviri ile vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında bulunuyor. Koronavirüs salgını ardından yeniden gösterileri düzenleyeceğini ifade eden Yılmaz, "O zamana kadar evimde kalarak, yeni kuklalar üreteceğim" dedi.