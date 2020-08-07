65/1-H Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-H Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Araç sürücülerinin yükü kara yoluna değecek, düşecek, dökülecek, sızacak, akacak, kayacak veya gürültü çıkaracak kadar yüklenmesi yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere 65/1-h trafik cezası uygulanır.

65/1-h Trafik Cezası Ne Kadar?

65/1-h trafik cezası araçların yüklerinin akacak, sızacak, dökülecek veya gürültü yapacak şekilde yüklenmesi durumunda uygulanır. Bu kurala uymayan sürücülere 225 TL idari para cezası uygulanır. Fakat 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bu cezaya 50 lira zam yapılmıştır. Bu nedenle 65/1-h trafik cezası tutarı 275 TL olmuştur.

65/1-h Cezası Erken Ödeme İndirimi Var mı?

Trafik cezalarında sürücülere erken ödeme indirimi imkanı tanınmıştır. Trafik cezası yazıldığı tarih cezanın tebliğ edildiği tarihtir. Bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılır ise sürücülere indirim uygulanır. İndirim oranı %25'dir.

65/1-h Trafik Cezasının Ceza Puanı Kaçtır?

Ceza puanları trafik cezalarına göre değişkenlik gösterir. Sürücü belgesinden de hiçbir şartta silinmez. 65/1-h trafik cezasının yanında 15 ceza puanı sürücülerin ehliyetlerine işlenir.

65/1-h Trafik Cezası Nasıl Ödenir?

Sürücüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Jandarma Trafik Tim Komutanlıklarından cezalarını sorgulatmaları mümkündür. Cezanın sorgulama işleminden sonra yetkilendirilen PTT ve bankalara ödeme yapılabilir. Bunlar dışında daha kolay bir sorgulama ve ödeme yöntemi de bulunmaktadır. E- devlet sistemine giriş yaparak cezanızı sorgulayabilir, yine buradan ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.