65/1-E Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-E Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

65/1-e trafik cezası tehlikeli madde taşımacılığında gerekli izin belgesi ve tedbirlerin alınmaması durumunda uygulanmaktadır. Kural ihlali yapan sigortacılara kesilen bir cezadır.

65/1-e Trafik Cezası Ne Kadar?

Tehlikeli madde taşımak için gerekli tedbir ve izin belgelerin alınması zorunludur. Bu kurala uyulmaması durumunda 65/1-e trafik cezası kodu ile para cezası kesilmektedir. 01.01.2020 tarihinde 102 tl zam yapılarak, 557 tl olarak güncellenmiştir. Tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 indirimli olarak ödenmektedir.

65/1-e Trafik Cezası Nasıl Ödenir?

Maliye ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca yetki verilen PTT merkezleri ve bankalar aracılığı ile ödeme yapılabilmektedir. Aynı zamanda Maliye Bakanlığına bağlı olan muhasebe birimleri, vergi daireleri ve online interaktif vergi dairelerine 65/1-e trafik cezası tutarı ödemesi yapılabilmektedir.

65/1-e Trafik Ceza Puanı Kaç?

65/1-e trafik cezasının araç sürücüsüne yazılması halinde, sürücü belgesine 15 ceza puanı yansımaktadır. 1 yıl boyunca ceza hesaplamalarında kullanılmaktadır.