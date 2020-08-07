65/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 65/1-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

65/1-a trafik cezası kodu taşıma kapasitesinden daha fazla yolcu taşıma cezasıdır. Trafik kanunlarında belirtilen yasaya uymayan sürücülere kesilmektedir.

65/1-a Trafik Cezası Nedir? (2020)

Aracın taşıma kapasitesinden daha fazla yolcu taşıması durumunda kesilen ceza kodu 65/1-a olarak nitelendirilmektedir. Trafik cezaları hukuki alt yapısı bulunan bu ceza sürücüye kesilmektedir.

Madde 65/1-A Trafik Cezası Ne Kadar? (2020)

Fazla yolcu ya da yük taşıma cezası olan 65/1-a trafik cezası, son yapılan zam ile 104 TL olmuştur. En son zam 01.01.2020 tarihinde 19 TL olarak uygulamaya alınmıştır. 2019 yılında 85 TL olan ceza tutarı 19 TL eklenerek 104 TL olmuştur.

Ceza Puanı Kaçtır? (2020)

Kural ihlali yapan sürücüye yazılan 61/1-a trafik cezası 10 trafik cezası puanı olmaktadır. Bu ceza puanı sürücü belgesi siciline yazılmaktadır. Ceza puanları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan trafik cezası rehberinde belirtilmektedir.