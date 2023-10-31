64 bıçak darbesi var ama canavarlık yok

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ANKARA’da 19 Ocak 2020 tarihinde Furkan E., kız arkadaşı Suna S. ve diğer arkadaşlarıyla bir eğlence mekânına gitti. Dava dosyasına göre, daha önce görmediği ve tanımadığı iki erkek müşteri, Suna S.’ye dikkatlice baktıktan sonra erkek müşterilerinden biri, genç kadına kadeh kaldırdı. Bu olay iki sevgili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşanmasına neden oldu. Bunun üzerine Furkan E., kız arkadaşını alarak ailesiyle birlikte yaşadığı eve getirdi.

1.5 AY YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Yol boyunca yaşanılan tartışma, ikili eve girerken de sürdü. Bu nedenle genç kız eve girmek istemedi. Furkan E., genç kadının sırtına yumrukla vurarak zorla eve soktu ve kapıyı kilitledi. Daha sonra Suna S.’yi evin salonuna götüren Furkan E., mutfaktan aldığı bıçakla salona geri döndü ve genç kadını 64 yerinden bıçakladı. Evde bulunan Furkan E.’nin annesi ve kız kardeşi engellemeye çalışsa da başarılı olmadı. Bıçak yaralarının 12’sinin yaşamsal tehlike doğuracak nitelikte olduğu belirlendi. Meydana gelen iç organ yaralamaları nedeniyle genç kız yaklaşık bir buçuk ay yoğun bakımda kaldı. Geçirdiği çok sayıda ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

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‘HATIRLAMIYORUM’

Furkan E. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanık Furkan E. savunmasında, eve geçtikten sonra yaptıkları konuşmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğünü, o andan sonra yaşananları alkollü olmasından dolayı kesik kesik hatırladığını, kavga esnasında bir ara mutfağa giderek bıçak alıp Suna’ya salladığını hatırladığını fakat kaç defa salladığını hatırlamadığını öne sürdü. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme sanığa, ‘kasten öldürme’ suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekesiyle de verilen cezayı 14 yıla indirdi.

Mahkeme verdiği cezadan iyi hal indirimi ve haksız tahrik indirimi de yapmazken, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ suçu yönünden ise sanığın beraatına karar verdi. Kararın istinaf incelemesi yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesiise, bıçaklama eylemi nedeniyle verilen cezayı artırarak 15 yıla çıkarırken, yerel mahkemenin beraat kararı verdiği ‘hürriyetten yoksun bırakma’ suçundan da sanığa 3 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

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YARGITAY CEZAYI ONADI

Genç kadının avukatı Şahin Antakyalıoğlu, sanığa ‘canavarca hisle veya eziyet çektirmek’ten ceza verilmesi gerektiği gerekçesiyle karar için temyiz başvurusunda bulundu. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 18 Eylül tarihinde “sanığın canavarca hisle ya da eziyet çektirerek öldürme amacıyla hareket ettiğini kabule yeterli her türlü kuşkudan uzak yeterli kesin kanıt bulunmadığı” gerekçesiyle başvuruyu reddederek, istinaf mahkemesinin verdiği kararı oybirliği ile onanmasına hükmetti. Geçen hafta taraflar tebliğ edilen kararın gerekçesinde, kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 9 ila 15 yıl arasında hapis cezasının verilmesinin mümkün olduğu, sanığa da üst sınırdan ceza verildiği anlatıldı.