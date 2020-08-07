64/1-A-3 Trafik Cezası nedir? Madde 64/1-A-3 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Sürücülerin arka kenar ışıklarını, diğer bir ifade ile kuyruk ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklar ile birlikte kullanmaları yasaktır. Bu kurala uymayan kişilere 64/1-a-3 trafik cezası işlemi uygulanır. Bu cezayı indirimli ödemek ise mümkündür.

64/1-a-3 Trafik Cezası Ne Kadar?

Sürücüler trafikte pek çok hatalar yapmaktadır. Bu hatalardan birisi de kuyruk ışıklarını uzağı ve yakını gösteren ışıklar ile birlikte kullanılmasıdır. Buna göre sürücülere 132 TL cezai işlem uygulanmaktadır.

64/1-a-3 Trafik Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Trafik cezası rehberinde sürücülerin işledikleri cezalara göre ceza puanları uygulanır. Ceza puanları sürücülerin ehliyetlerine uygulanır ve hiçbir şartta bu ceza silinmez. Eğer yıl içerisinde ceza puanları 100'e tamamlanır ise ehliyete el konulur. 64/1-a-3 trafik cezasının ceza puanı ise 10'dur.

64/1-a-3 Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

Sürücülerin son yıllarda sordukları sorulardan birisi de erken ödeme indirimidir. Sürücüler trafik cezalarında erken ödeme indiriminden faydalanabilirler. Buna göre sürücüler cezayı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün ödeme yaparlar ise %25 indirim uygulanır. Bu durumda 64/1-a-3 trafik cezası da 81 TL ile ödenebilir.

64/1-a-3 Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Trafik cezalarının ödenmesi birkaç farklı yol ile yapılabilir. Bu anlamda Kara Yolları Trafik Yönetmeliği trafik cezaları ödeme şeklini belirtmiştir. İlk olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen PTT şubelerine veya banka şubelerine ödeme yapabilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise internet üzerinden yapılan ödeme yöntemidir. E-devlet sisteminde sürücülerin cezalarını ödemeleri mümkündür. Buradan da sürücüler kredi kartları ile cezalarını ödeyebilirler.

64/1-a-3 trafik cezası muhtarlığa verildiği gün tebliğ edildiği gün sayılmaktadır. E-devlet sisteminden tebliğ gününü beklemeden ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme yapabilmek için T.C. Kimlik Numarası ile e-devlet şifresi gerekmektedir.