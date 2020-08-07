64/1-A-1 Trafik Cezası nedir? Madde 64/1-A-1 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

64/1-a-1 trafik cezası uzağı gösteren ışıkların yakılması gereken yerlerde yakılmaması durumunda uygulanan bir cezadır. Kısaca ışıkların kullanılmaması hatası da diyebiliriz.

64/1-a-1 Trafik Cezası Ne Kadar?

Sürücüler yerleşim birimleri dışında belirli yerlerde uzağı gösteren ışıkları yakmak zorundadırlar. Kara Yollarında geceleri seyir halindeyken veya yeterince aydınlık olmayan tünellere girerken uzak ışıkların yakılmaması yasaktır. Bu durumda sürücülere 64/1-a-1 trafik cezası uygulanır. Cezası 132 Türk Lirasıdır.

64/1-a-1 Cezası Erken Ödeme İndirimi Ne Kadar?

Sürücülerin erken ödeme indiriminden yararlanmaları için cezanın yazıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödemelerini yapmak zorundadır. Böylece 64/1-a-1 trafik cezası da 81 TL olarak ödenebilir.

64/1-a-1 Trafik Cezasında Ceza Puanı Ne Kadar?

Trafik Cezası rehberlerinde ceza puanları yer almaktadır. Her cezaya göre farklı puanlar sürücü belgesine işlenir. 64/1-a-1 trafik cezasında ceza yazılan kişinin ehliyetine 20 ceza puanı eklenir. Birçok kişi ceza puanları ne zaman silinir sorularını sormaktadır. Fakat ceza puanları sürücülerin ehliyetlerinden silinmez.

Trafik Cezası Nasıl Sorgulanır?

Günümüzde bazı sürücüler trafikte hata yaptıklarının farkına varmazlar. Bunun için trafik cezası sorgulama işlemleri yapılmalıdır. Bunun en bilindik yolu emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlarıdır. Bunlar dışında sürücüler e-devlet sistemlerinden de sorgulama yapabilirler.

Sürücülerin cezalarının bulunması halinde ödeme yapmak için yetkilendirilen banka veya PTT şubelerine gitmeleri gerekir. Bunlar dışında sorgunun yapıldığı e-devlet sisteminden de online ödeme yapılmaktadır.