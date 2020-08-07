61/n Trafik Cezası nedir? Madde 61/n Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafiğin her geçen gün yoğunlaşmasından dolayı kazalarda artış yaşanıyor. Kazaların yaşanmasına sebebiyet vermemek için kural ihlallerinin önüne geçmek gerekir. İhlaller kazalara sebebiyet vererek araç sürücülerinin ve yayaların can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu yazıda 61/n trafik maddesini inceleyeceğiz. 61/n cezası tutarı ne kadardır? 61/n cezası sürücü belgesine kaç puan olarak yansır? 61/n cezası İndirimli ödenebilir mi? 61/n cezası ödeme işlemi nasıl yapılmaktadır? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.
61/n maddesi, hava yollarında belirtilen haller dışında park etmenin yasak olduğunu anlatan bir ceza maddesidir. Bu madde gereği kurala uymayan kişilere idari para cezası uygulanmaktadır.
61/n Cezası Tutarı Ne Kadardır?
Belirtilen durumlar dışında hava yollarına park eden araç sürücülerine 132 TL idari para cezası uygulanır.
61/n Cezası Sürücü Belgesine Kaç Puan Olarak Yansır?
61/n maddesi gereği bu kurala uymayan kişilerin sürücü belgelerine 10 ceza puanı eklenir.
61/n Cezası İndirimli Ödenir mi?
61/n cezasını 15 gün içinde ödediğiniz taktirde %25 oranında indirim uygulanır.
61/n Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?
Bankalar ve PTT aracılığı ile ödeme yapabilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle