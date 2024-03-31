61 milyon sandığa gidiyor... Söz sende Türkiye

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi bugün yapılıyor. YSK, mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak bu seçimde doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti. Bu nedenle Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hâkkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis’te ve bu illerdeki ceza infaz kurumlarında oy verme 07.00’de başlayıp saat 16.00’da sona erecek. Bu illerin dışında kalan illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

1 MİLYON YENİ SEÇMEN

34 partinin yarışacağı, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin oy kullanacağı bu seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez sandığa gidecek. Seçmen, beyaz, turuncu, mavi ve sarı olmak üzere dört pusula ile kullanacak oyuyla 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.

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4 OY PUSULASI VERİLECEK

Seçmenlere verilecek oy pusulaları ve renkleri şöyle:

* BEYAZ: Büyükşehir belediye başkanlığı,

* TURUNCU: İl genel meclisi üyeleri,

* MAVİ: Belediye başkanları,

* SARI: Belediye meclisi üyeliği seçimleri için.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Ülke genelinde seçim için hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıklar kuruldu. Görevliler oy kullanılacak sandık numaralarını kapılara astı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen bazı illerde de seçmenler konteynerde kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.

KİMLERİ SEÇECEĞİZ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLERDE: Büyükşehir statüsündeki illerde, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy kullanılacak.

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE: Büyükşehir olmayan illerde seçmenler, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek. Köylerde ise il genel meclisi üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar meclisi için oy verecek.