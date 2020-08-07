61/g Trafik Cezası nedir? Madde 61/g Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

61/g maddesi, taşıt yolu üzerinde kurallara uygun biçimde park etmiş araçların park yerinden çıkmasını engelleyecek şekilde park etmenin yasak olduğunu anlatan bir trafik kanunu maddesidir. Bu kurala uymayan kişilere para cezası uygulanır ve ehliyetlerine ceza puanı yansır.

61/g Cezası Ne Kadardır?

61/g kuralına uymayan kişilere idari para cezası olarak 132 TL para cezası kesilir.

61/g Cezası Ehliyete Kaç Ceza Puanı Olarak Yansır?

Bu maddeden ötürü idari para cezası alan kişilerin ehliyetine 10 ceza puanı yansır.

61/g Cezası İndirimli Ödenir mi?

Bu ceza indirimli ödenebilir fakat erken ödeme yapmak gerekir. 15 gün içinde ödeme yapıldığı taktirde %25 indirimli ödeme yapabilirsiniz.

61/g Cezası Nasıl Ödenir?

Ptt veya bankalar aracılığı ile ödeme yapabilirsiniz.