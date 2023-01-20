600 Scooter park yeri yapılacak

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Elektrikli scooter’larla ilgili artan şikayetleri giderebilmek için belediyeler farklı çözüm yöntemleri uygulamaya başladı. Kadıköy belediyesi kaldırımları işgal edip yaya geçişini engelleyen scooterları önceki günden itibaren toplarken, Ataşehir Belediyesi de yayaları engelleyen scooter’ları toplatmayı kararlaştırdı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ile ulaşım platformu Martı’nın sorunun çözümü için bir süredir yeni bir proje üzerinde çalıştıkları öğrenildi. Proje kapsamında öncelikle 100, ardından 500 adet scooter park yeri inşa edilecek ve belediyeye hibe edilecek.



İKİ AYDIR PLAN YAPILIYOR



Proje için söz konusu ulaşım platformu ile İBB’nin Ulaşım Dairesi’nin çalışmaları halen sürüyor. Ancak son yaşanan gelişmeler ve kamuoyundaki tepki sonrasında açıklamanın erkene alındığı belirtildi.

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AVRUPA’DA DA KISITLAMALAR GELİYOR

- Lizbon Belediye Meclisi, elektrikli scooter’ların hız sınırını saatte 20 km’ye düşürdü ve maksimum araç sayısını da kış aylarında şirket başına 1500, bahar ve yaz aylarında ise 1750 olarak belirledi.



- Viyana’da şehir merkezindeki scooter sayısının en fazla 500 ile sınırlandırılacağı açıklandı.



- Milano Belediyesi mevcut paylaşımlı scooter filosunu yenilemek için bir ihale açacak, ancak sadece üç şirkete lisans verilecek. Ayrıca scooter’lara 20 km/saat hız sınırı, sadece yetişkinler için kiralama imkânı sağlayan bir plaka da eklenecek.

KADIKÖY ÇÖZÜM İSTİYOR

Kadıköy Belediyesi, kaldırımları işgal eden scooter’lar için şirketlere çözüm için süre vermişti. Sürenin dolmasının ardından salı ve çarşamba günleri zabıta ekipleri uygunsuz park eden ve yaya geçişini engelleyen scooter’ları toplayarak depoya kaldırdı. Scootar’ların toplanmasının ardından bir açıklama yapan Başkan Şerdil Dara Odabaşı “Belediyemizin yapıcı olma politikası gereği olarak tüm muhatap firmaların temsilcilerini 23 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da Kadıköy Belediye Başkanlığı’na davet ediyorum” dedi.