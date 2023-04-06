600 daireli sitedeki 'karot' tartışması! Bina çürük çıkacak diye numune aldırmadılar

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Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki 9 binada 600 dairenin olduğu Menzil Siteleri kooperatif yönetimi ile bazı daire sahipleri arasında alınacak karot örneği nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Kooperatif başkanı ve yönetimi, sitedeki dairelerin çürük olduğunu ve örnek alınmasını isterken, yaklaşık 50 daire sakini ise binaların sağlam olduğu gerekçesiyle buna karşı çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin geldiği sitede, kooperatif yönetimi ile örnek alınmasına karşı çıkanlar arasında tartışma yaşandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Amirliği ekiplerinin de hazır bulunduğu sitede, örnek alınmasını istemeyenlerin imza vermesi sonrasında il müdürlüğü görevlileri örnek almadan ayrıldı. Karot alımı için sitedeki daire sahiplerinin tamamının kabul etmesi gerektiği bildirildi.



'BİNA ÇÜRÜĞE ÇIKACAK'



Sitede oturan Gülşen Öztekin, "Yetkisi olmayan kooperatif başkanı bir müteahhitle anlaşarak buraları yıkıp yeni daireler yapmak istiyor. Kooperatif başkanı kendi sosyal medya sayfalarında 60 bin TL alacağına dair paylaşımlar yaptı. Buranın karot ölçüleri 2013 yılında alındı. Alındığı halde bir daha almak istiyorlar. Bir daha alınması halinde bizim daireler çürüğe çıkacak. Nasıl çıkacak, kolonlarımız zedelenmiş olacak. O zaman bu bina çürüğe çıkacak. O nedenle biz alınmasını istemiyoruz" dedi.



'BİNAMIN SAĞLAM OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENMEK İSTİYORUM'



Sitede oturan Tülin Ay Atmaz, “Burada 1985 yılında başlamış bir inşaat var. 2000 yılından bu yana sitede oturuyorum. Bina sağlam mı, değil mi bunu öğrenmek istiyorum? Bunun için de karot alınması gerekir. Bu benim en doğal hakkım. Benim oturduğum binada kolondan sıvalar döküldü, küflü demirler var. Ben huzursuz oturuyorum. Benim hakkım engelleniyor" dedi.



'RİSK ANALİZ RAPORU YAPTIRMAK ZORUNDAYIZ'



Menzil Sitesi Kooperatif Başkanı Ayşe Birgül Kollu, "2010 yılında sitenin ruhsatlarını aldık. Binalar 1986 yapımı olduğu için tapuları aldık ve kat ittifakına girdik ama kat mülkiyetine giremedik. Kat mülkiyetine giremediğimiz için iskanlarımızı alamadık. İskanlarımızı alamadığımız için bu depremlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi 1999 yılındaki Düzce, İzmir depremlerinden sonra bize dilekçeler yolladı. 'Karot numuneleriniz düşük, acilen risk analiz raporu yapmanız gerekiyor. Yaptırmadığınız takdirde mühürlenecek, güçlendirme yapmanız gerekir. Düzce depreminden sonra bunu yapmadık. Hatay depreminden sonra risk analiz raporu yaptırmak zorundayız" diye konuştu.



'2013 YILINDA ALINAN KAROT ÖRNEKLERİ DÜŞÜK ÇIKTI'



60 bin TL alacak konusuna da değinen Kollu, "Benim burada herhangi bir menfaatim söz konusu değil. Zaten yüzde 40'a gelecek. Ben müteahhide, kendi binalarından yaptıktan sonra satış yetkisi isteyeceğimi söyledim. Ben burada bir ev sattığım zaman daireden 60 bin TL komisyon alacağımı söyledim. Ben emlakçıyım, bu benim hakkım. 2013 yılında alınan karot numuneleri 23 olması gerekirken düşük çıktı. Bir numune daha alınması durumunda sitede sonuçlara göre ya kentsel dönüşüme gidilecek ya da mühürleneceği söyleniyor. İstemeyenler ya kiraya çıkmaktan ya da kiraların ödenmeyeceğinden korkuyor. Ben onları da anlıyorum" dedi.