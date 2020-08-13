60/e Trafik Cezası nedir? Madde 60/e Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Duraklamanın yasak olduğu yerlerde duran araçlar için 60/e trafik cezası uygulanmaktadır. Sürücüler 60/e trafik cezasına dikkat etmeli ve görüşün yeterli olmadığı dönemeçlerde duraklamamalıdır.

60/e Trafik Cezası Ne Kadar?

Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde duraklayan sürücüler, 60/e trafik cezası nedeni ile 132 TL ödemektedir.

60/e Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

60/e trafik cezası alan bir sürücü, 10 ceza puanı almaktadır. Bir yıl içerisinde 100 ceza puanı alınması durumunda, sürücünün 2 ay ehliyetine el konulmakta olup eğitime tabi tutulmaktadır.

60/e Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

60/e trafik cezası alan bir sürücü cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme gerçekleştirirse %25 indirim fırsatı yakalamaktadır. 60/e trafik cezası alan sürücü indirimden faydalanarak 99 TL ödeme yapar.

60/e Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

PTT ve bankalar, 60/e trafik cezası ödeme yerleridir. Ödeme için PTT'ye veya bankaya gidilmesi gerekmektedir.