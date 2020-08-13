60/a Trafik Cezası nedir? Madde 60/a Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

'Duraklamanın yasak olduğu yerler’ başlığı altında incelenen trafik cezasına trafik kanununda trafik suçu denilmektedir.

60/1-a Trafik Cezası Ne Kadar?

Bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu halde belirlenen işaretin olduğu yerlerde taşıt yolu üzerinde duraklamayanlara 108 lira para cezası uygulanmaktadır. 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren yeni kanunla bu tutar 132 liraya yükseltilmiştir. Peki, erken ödeme indirimi söz konusu mu?

60/1-a Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi

Cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi halinde dörtte bir oranında indirimi söz konusu olmaktadır. Trafik yönetmeliğinde bulunan 165. Madde gereği tebliğ tarihi itibari ile on beş gün içerisinde ödenen cezalara %25 indirim olmaktadır. Bu haliyle ceza 81 lira olarak ödenmektedir.

60/1-a Trafik Ceza Puanı Ne Kadar?

Ceza puanı sürücüye yazılırsa 10 olarak belirlenmiştir. Bir yıl içerisinde 100 puanı tamamlarsanız ehliyete el konulmaktadır.