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6 yıl sonra...

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Saldırı#İstiklal Caddesi
6 yıl sonra...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 07:00

İstanbul büyük terör saldırıları ile ilk kez 2003 yılında tanıştı. 2016 yılında ise son büyük terör saldırısı gerçekleşti:

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- 15 Kasım 2003: Beyoğlu’nda Neve Şalom ve Şişli’deki Beth İsrael sinagoglarına eşzamanlı bomba yüklü kamyonetlerle saldırıldı, 25 kişi öldü.

- 20 Kasım 2003: Beyoğlu’ndaki İngiltere Başkansolosluğu’na bomba yüklü kamyonetle saldırıda 51 kişi hayatını kaybetti. Aynı dakikalarda Şişli’deki HSBC Bank Genel Müdürlüğü önünde de patlama oldu. Bu patlamada da 11 kişi hayatını kaybetti.

- 27 Temmuz 2008: Güngören’de art arda iki bombalı saldırıda 18 kişi öldü, 154 kişi de yaralandı.

- 6 Ocak 2015: Sultanahmet’teki Turizm Şube Müdürlüğü’ne yönelik intihar saldırısında polis memuru şehit oldu, 1 kişi de yaralandı.

- 10 Ağustos 2015: Fatih Polis Merkezi’ne yönelik saldırıda polis memuru şehit oldu, 10 kişi yaralandı.

- 12 Ocak 2016: Sultanahmet Meydanı’nda bir canlı bomba Alman turist kafilesinin arasına girerek kendini patlattı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

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- 19 Mart 2016: İstiklal Caddesi’nde düzenlenen canlı bomba saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

- 7 Haziran 2016: Vezneciler’de polis minibüsünün geçtiği sırada patlayan bombada 12 polis şehit oldu, 36 kişi de yaralandı.

- 26 Haziran 2016: Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne girmeye çalışan teröristler etrafa ateş açtı. 36 kişi hayatını kaybetti, 147 kişi de yaralandı.

- 10 Aralık 2016: Beşiktaş Vodafone Stadı’nda maç çıkışı bombalı saldırı düzenlendi. Polis ve sivillerin olduğu 44 kişi şehit oldu, 150 kişi yaralandı.

- 1 Ocak 2017: Yılbaşı gecesi Ortaköy’deki Reina gece kulübüne tüfekle saldıran terörist içerideki 39 kişiyi öldürdü, 70 kişiyi de yaraladı.

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#İstanbul#Saldırı#İstiklal Caddesi

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