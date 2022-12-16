6 yaşta tecavüze 2 tutuklama

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçen günlerde kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli için çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel içi ise çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

AİLE BAKANLIĞI TALEP ETTİ

Türkiye’yi sarsan olayda, H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstekli ile Gümüşel hakkında tutuklama talep etti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi,her 2 zanlı hakkında üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarttı.

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VAKIFTA GÖZALTI

Kararın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam İstekli’yi Pendik’teki evinde gözaltına aldı. Dün de baba Gümüşel, Hiranur Vakfı’na düzenlenen baskınla yakalandı. 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda çıkarıldıkları 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstekli ve Gümüşel, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 Ocak’ta hâkim karşısına çıkacak.

SARIKLARI ÇIKARILDI

Polis ekipleri Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve istismarcı Kadir İstekli’yi gözaltına aldığında ikisinin de başında sarık vardı ve elleri kelepçeliydi. Dün de 2 zanlı adliyeye götürülürken yine kelepçeliydi ancak sarıkları yoktu. Tutuklanan Gümüşel ve İstekli, Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.