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6 yaşındaki çocuk, köpeğin saldırısıyla yaralandı

#Köpek#Saldırı#Aksaray
6 yaşındaki çocuk, köpeğin saldırısıyla yaralandı

Aksaray'da, Neof İdris (26)'in, köpeğini beslediği sırada yanlarına gelen başka bir köpek, yeğeni Fevvaz El İdris'e (6) saldırıp başından ve karnından ısırdı. Dayısının müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtarılan küçük Fevvaz hastaneye kaldırıldı. 

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Olay, saat 16.30 sıralarında Somuncu Baba Mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Neof İdris, yeğeni Fevvaz El İdris ile müstakil evlerinin önünde beslediği köpeğine yiyecek verdi. Bu sırada yanlarına gelen başka bir köpek minik Fevvaz'a saldırıp başından ve karnından ısırdı. Neof İdris, müdahale ettiği köpeği bölgeden uzaklaştırdı.

Yaralanan Fevvaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fevvaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edileceği belirtildi.

Olayı anlatan dayı Neof İdris, "Köpeğimize et verirken başka başı boş köpek yeğenime saldırdı. Hemen müdahale edip kurtardım. Bu esnada kafasından ve karnından ısırdı" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Köpek#Saldırı#Aksaray

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