6 Şubat depremlerinde 370 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidini depremzede kadınlar yakaladı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bulunan Emlak Bank Konutları 1’inci Kısım’da bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen blokların enkazından 370 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Yıkılan blokların hemen karşısında, aynı firmanın yaptığı Emlak Bank Konutları 2’nci Kısım’daki binalar ise yıkılmadı, ancak ağır hasar aldı. Depremin ardından konutların müteahhidi Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözden Kaçmasın 370 kişinin öldüğü 6 bloğun müteahhidi kayıp Haberi görüntüle

ANKARA'DA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YAKALANDI

Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün Mehmet Özat'ı, Ankara'da bir alışveriş merkezinde gezerken gördü. Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, Özat'ı yakalayıp polisi aradı. Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen Özat, sorguya alındı. Tepki gösteren kadınların Mehmet Özat'a müdahalesi ise cep telefonuyla görüntülendi.

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