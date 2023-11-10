×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

6 Şubat depremlerinde 370 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidini depremzede kadınlar yakaladı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Özat#Ankara#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 13:29

6 Şubat depremlerinde Hatay'da 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları 1'inci kısımın müteahhidi Mehmet Özat, Ankara'da alışveriş merkezinde vatandaşlar tarafından tanınınca yakalandı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bulunan Emlak Bank Konutları 1’inci Kısım’da bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen blokların enkazından 370 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Yıkılan blokların hemen karşısında, aynı firmanın yaptığı Emlak Bank Konutları 2’nci Kısım’daki binalar ise yıkılmadı, ancak ağır hasar aldı. Depremin ardından konutların müteahhidi Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözden Kaçmasın370 kişinin öldüğü 6 bloğun müteahhidi kayıp370 kişinin öldüğü 6 bloğun müteahhidi kayıpHaberi görüntüle

ANKARA'DA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YAKALANDI

Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün Mehmet Özat'ı, Ankara'da bir alışveriş merkezinde gezerken gördü. Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, Özat'ı yakalayıp polisi aradı. Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen Özat, sorguya alındı. Tepki gösteren kadınların Mehmet Özat'a müdahalesi ise cep telefonuyla görüntülendi. 

Haberin Devamı

6 Şubat depremlerinde 370 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidini depremzede kadınlar yakaladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Özat#Ankara#Deprem

BAKMADAN GEÇME!