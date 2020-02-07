6 Şubat 2020 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı - Süper Loto sonuçları açıklandı (15 milyon 1 kişiye çıktı)

Süper Loto sonuç sorgulama sayfası, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği çekilişin ardından ilan edildi. En fazla tercih edilen şans oyunlarından olan Süper Loto'nun 642. hafta çekilişinde, 6 şanslı numarayı tahmin edenler geçen haftadan devreden büyük ikramiyeyi almaya hak kazanacak. 6 Şubat Süper Loto çekilişinde gözler şimdi ikramiye kazandıran numaralarda. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar çıktı? İşte, 6 Şubat 2020 Süper Loto ikramiye ve sonuç sorgulama ekranı ve Süper Loto çekiliş sonuçları.

Süper Loto oyununun 642. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 673 bin 61 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 7 bin 431'er lira, 4 bilen 4 bin 905 kişi 164'er lira, 3 bilen 98 bin 339 kişi 13 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Antalya'nın Kumluca ilçesinden yatırdığı bildirildi.

6 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto oyununun 642. hafta çekilişleri noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşti. İşte, 6 Şubat Süper Loto çekilişinde bu hafta çıkan şanslı numaralar;

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'da büyük ikramiye devretti

Süper Loto oyununun 641. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 391 bin 747 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 9 bin 199'ar lira, 4 bilen 4 bin 242 kişi 169'ar lira, 3 bilen 83 bin 712 kişi 14 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto kolonu nasıl doldurulur?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.