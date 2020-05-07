6 Mayıs Şans Topu sonuç sorgulama ekranı! 986. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı: İkramiye o ile çıktı

Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu’nun bu haftaki sonuçları, noter huzurunda saat 21:15'te yapılan canlı Şans Topu çekilişinin ardından açıklandı. Her hafta zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Şans Topu'nda geçen hafta 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 506 bin 991 lira haftaya devretmişti. Gözler şimdi 6 Mayıs canlı Şans Topu çekiliş sonuçları ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranında. İşte, Şans Topu sonuçlarına göre bu haftanın şanslı numaraları ve Şans Topu 6 Mayıs kupon sorgulama ekranı...

6 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

986'ncı hafta 6 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 743 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 227 kişi 501 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 782 kişi 51 lira 20'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 226 kişi 27 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 57 kişi 4 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 663 kişi 6 lira 10'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 210 bin 525 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponun, Adana'nın Yüreğir ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Şans Topu'nun 6 Mayıs tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 985. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 506 bin 991 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 352 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 176 kişi 567 lira 65'er kuruş, 4 bilen 2 bin 375 kişi 52 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 362 kişi 27 lira 95'er kuruş, 3 bilen 68 bin 784 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 806 kişi 6 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 165 bin 549 kişi 3 lira 75'şer kuruş ikramiye alacak.