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6 kişinin öldüğü bungalov evlerin sahibi tutuklandı

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#Kırklareli#İğneada#Bungalov
6 kişinin öldüğü bungalov evlerin sahibi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 21:03

Kırklareli'nin İğneada beldesinde, kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin öldüğü olayla ilgili aranan tesisin sahibi Bülent B., Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalandı. Kırklareli’de adliyeye sevk edilen Bülent B., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldı Sulh Ceza Hakimliği’nde 4 saat süren duruşmanın ardından tutuklandı.

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Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül'de kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, hayatlarını kaybetti. 'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ortaya çıktı.

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi Bülent B. hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verildi.

6 kişinin öldüğü bungalov evlerin sahibi tutuklandı

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YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, Malkara kara yolunda yaptığı kontrollerde, otomobildeki Bülent B.'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Bülent B., Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sel felaketiyle ilgili daha önce de bungalov evlerin 2 yöneticisi tutuklanmıştı.

6 kişinin öldüğü bungalov evlerin sahibi tutuklandı

TUTUKLANDI 

Bülent B., soruşturmanın yürütüldüğü Kırklareli'ne gönderildi. Bülent B., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Bülent B., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldı Sulh Ceza Hakimliği’nde 4 saat süren duruşmanın ardından tutuklandı.

6 kişinin öldüğü bungalov evlerin sahibi tutuklandı



ÜZERİNDEN 12 BİN DOLAR VE PASAPORT ÇIKTI

Sabah saatlerinde otomobille Edirne’nin Keşan ilçesi yakınların yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından yakalanan Bülent B.’nin üzerinden 12 bin 200 dolar ile bir pasaport bulunduğu ortaya çıktı. Bülent B.'nin, Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğu iddia edildi. 

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#Kırklareli#İğneada#Bungalov

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