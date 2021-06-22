6 kişinin bulunduğu sepetli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Hani- Lice karayolu Sergen mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen sepetli motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin altında kalan sepetli motosiklet alev alırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu motosikletteki ismi öğrenilemeyen 1 kişinin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alevler kontrol altına alınırken, yaralanan 7 kişi ise olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren kişi hastane morguna kaldırılırken, yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara