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6 kişi hayatını kaybetmişti... Kahramanmaraş'taki kamyon faciasında 2 tutuklama

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#Kahramanmaraş#Kamyon#Kaza
6 kişi hayatını kaybetmişti... Kahramanmaraştaki kamyon faciasında 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 11:08

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan kamyon, virajı alamayarak mezarlıkta defin işlemi için bulunan vatandaşların arasına dalmış, feci kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti. Meydana gelen kamyon faciasında şoför ve şirket yetkilisi tutuklandı.

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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kamyonun mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına dalması olayıyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş, Andırın ilçesi Darıova Mahallesi 9 Eylül 2023 günü saat 10.50 sıralarında, C.A.'nın (45) sevk ve idaresinde bulunan kamyonun viraja kontrolsüz bir şekilde girerek yoldan çıkması ve cenaze defin işlemi yapılan alana girmesi sonucu 6 vatandaş vefat etmiş, 25 vatandaş yaralanmıştır.

6 kişi hayatını kaybetmişti... Kahramanmaraştaki kamyon faciasında 2 tutuklama

Meydana gelen olay ile ilgili olarak, gözaltına alınan ve 10 Eylül 2023 günü adli makamlara sevk edilen araç sürücüsü C.A tutuklanmıştır. Olay çerçevesinde, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, adli makamlara sevk edilen, şirket yetkililerinden İ.A isimli şahıs tutuklanmıştır.

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6 kişi hayatını kaybetmişti... Kahramanmaraştaki kamyon faciasında 2 tutuklama

Diğer şirket yetkililerinden M.S ve K.G isimli şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır. M.A.A isimli şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla alınan ifadesine müteakip serbest bırakılmıştır. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

6 kişi hayatını kaybetmişti... Kahramanmaraştaki kamyon faciasında 2 tutuklama

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#Kahramanmaraş#Kamyon#Kaza

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