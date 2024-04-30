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6. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! Tülay Tolu'nun korkunç ölümüyle ilgili eşi tutuklandı

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#Kayseri#Kocasinan#Kadın Cinayeti
6. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetmişti Tülay Tolunun korkunç ölümüyle ilgili eşi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 11:49

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaklaşık 2,5 ay önce 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen 2 çocuk annesi Tülay Tolu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında, yeni deliller ışığında Tülay Tolu'nun eşi Yasin Tolu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Tolu, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Olay, 13 Şubat'ta Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi. Tülay Tolu, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundan düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tolu, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Yaşadıkları daireye 1 ay önce taşındıkları ve 2 çocuk sahibi olduğu belirtilen Tülay Tolu’nun olayın ardından eşi ve yakınlarının ifadesine başvuruldu.

6. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetmişti Tülay Tolunun korkunç ölümüyle ilgili eşi tutuklandı


EŞİ CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni deliller ışığında Tülay Tolu'nun eşi Yasin Tolu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Tolu, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Yasin Tolu'nun ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Tülay Tolu'nun ölüm nedeninin beklenen otopsi raporu sonucu belli olacağı belirtildi.

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#Kayseri#Kocasinan#Kadın Cinayeti

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