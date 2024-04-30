6. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! Tülay Tolu'nun korkunç ölümüyle ilgili eşi tutuklandı

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Olay, 13 Şubat'ta Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi. Tülay Tolu, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundan düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tolu, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Yaşadıkları daireye 1 ay önce taşındıkları ve 2 çocuk sahibi olduğu belirtilen Tülay Tolu’nun olayın ardından eşi ve yakınlarının ifadesine başvuruldu.

EŞİ CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni deliller ışığında Tülay Tolu'nun eşi Yasin Tolu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Tolu, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Yasin Tolu'nun ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Tülay Tolu'nun ölüm nedeninin beklenen otopsi raporu sonucu belli olacağı belirtildi.