6 çocuğunun annesini 11 kurşunla katletmişti... Cani kocaya müebbet istendi

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Tartışmanın büyümesi üzerine Ezalettin Sarıyıldız, ruhsatlı tabancasıyla eşi Yasemin Sarıyıldız'a ateş etti. Ağır yaralanan Yasemin Sarıyıldız, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ezalettin Sarıyıldız, çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Yasemin Sarıyıldız'ın yapılan otopsisinde vücuduna 11 kurşunun isabet ettiği, 4'ünün öldürücü nitelikte olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede şüphelinin ruhsatlı tabancası ile maktulü öldürmek kastıyla çok sayıda ateş ettiğini bildirdi. Savcı, Ezalettin Sarıyıldız'ın 'eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğini ve ilgili sevk maddesinin karşılığı olan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

EŞİNE ÇOK ÂŞIKMIŞ

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Ezalettin Sarıyıldız, İstanbul’a taşınma konusunda eşiyle ekonomik nedenlerle tartıştıklarını anlatarak, “Silahı kafama dayadım ancak eşim hiç oralı olmadı. Eşim yine hakaret etmeye devam edince ben duvara doğru ateş etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlayamıyorum. Ben eşimi çok seviyordum, kesinlikle böyle bir amacım yoktu. Bir anlık cinnetle ne yaptığımı bilemedim. Çok pişmanım" diye konuştu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.