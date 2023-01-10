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6 çocuğa cinsel istismara 260 yıl hapis cezası

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#Ankara#Cinsel İstismar#Tutuklama
6 çocuğa cinsel istismara 260 yıl hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:00

Ankara’da H.D. 2020 yılında üvey babası Yılmaz Kuyugöz’ün (59) 10 yıldır kendisini istismar ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

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H.D., anne ve babasının ayrıldığını, annesinin işe giderken kendisine bakması için Arife Pulat’a bıraktığını, Arife Pulat ile birlikte yaşayan Yılmaz Kuyugöz’ün istismarının bu dönemde başladığını söyledi. Yılmaz Kuyugöz’ün yazın evlerine gelen Arife Pulat’ın 2 yeğeni ile komşuları olan 2 çocuğa da 10 yıl boyunca istismarda bulunduğunu ileri sürdü. H.D., Arife Pulat’ın da her şeyden haberi olduğunu ve kendisine, “Kimseye söyleme, zamanla alışırsın” dediğini ileri sürdü. Şikayet sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yusuf Kuyugöz tutuklanırken, Arife Pulat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi Yılmaz Kuyugöz hakkında üvey çocuğu H.D., birlikte yaşadığı Arife Pulat’ın 3 yeğeni ve komşularının 2 çocuğu 6 çocuk için ayrı ayrı, ‘nitelikli cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve müstehcen yayınları kayıt altına alma’ suçlarından toplam 260 yıl hapis cezası verdi.

 

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#Ankara#Cinsel İstismar#Tutuklama

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