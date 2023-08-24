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6 aylık polis memuru Melike'nin kahreden ölümü! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı

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#Melike Dilek#Edirne#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 17:10

27 yaşındaki polis memuru Melike Dilek, önceki gün trafik kazasına kurban gitmişti. Otomobilin traktöre çarptığı kazada yaşamını yitiren Melike Dilek (27), memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. 6 ay önce göreve başladığı öğrenilen Melike Dilek'in cenazesinde acılı anne Gülizar Dilek'in feryadı yürekleri dağladı. Ayakta güçlükle durabilen anne Dilek, "Neden herkese ehliyet verdiniz? Arabalar neden canlarımıza kıyıyor?" diyerek gözyaşı döktü.

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Kaza, önceki gün saat 14.30 sıralarında Edirne-Havsa kara yolunda meydana geldi. Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hasan Burak Önder, Melike Dilek ve Onur Yüksel'in içinde bulunduğu 07 ALU 521 plakalı otomobil, Kadir Sekin'in kullandığı 39 AAG 785 plakalı traktöre çarptı.

6 aylık polis memuru Melikenin kahreden ölümü Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı

Otomobil savrulurken, traktördeki işçiler de yola düştü. Kazada Hasan Burak Önder, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Melike Dilek, Onur Yüksel ile traktördeki 3 kişi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 aylık polis memuru Melikenin kahreden ölümü Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı

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Polis memurlarından Melike Dilek de dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Tedavi altındaki Yüksel'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

6 aylık polis memuru Melikenin kahreden ölümü Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı

GÖREVE 6 AY ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Şubat ayında mesleğe başladığı belirtilen polis memuru Melike Dilek için bugün memleketi Balıkesir'de Zağnos Paşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Melike Dilek'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, meslektaşlarının omuzunda camiye taşındı.

6 aylık polis memuru Melikenin kahreden ölümü Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı

Törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin katıldı.

6 aylık polis memuru Melikenin kahreden ölümü Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı

"ARABALAR NEDEN CANLARIMIZA KIYIYOR?"

Melike Dilek'in babası Selçuk Dilek ile annesi Gülizar Dilek güçlükle ayakta durabildi. Gülizar Dilek, "Benim çocuğumu kurtaramadınız. Neden herkese ehliyet verdiniz? Arabalar neden canlarımıza kıyıyor?" dedi.

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6 aylık polis memuru Melikenin kahreden ölümü Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı

4 kardeş oldukları öğrenilen Melike Dilek'in cenazesi, kırsal Ortamandıra Mahallesi Mezarlığı'na gözyaşları içinde toprağa verildi.

6 aylık polis memuru Melikenin kahreden ölümü Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı

 

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#Melike Dilek#Edirne#Polis

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