6 AK Partili şikâyetinden vazgeçti

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Başbuğ, 28 Ocak 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ olduğunu iddia etmişti. Yasa teklifinin altında imzası bulunan 6 AK Parti milletvekili, Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Başbuğ hakkında “Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret” suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Başbuğ, davanın geçen mart ayında yapılan ilk duruşmasında yaptığı savunmada, söz konusu isimleri kastetmediğini belirtmişti.

SÜRPRİZ GELİŞME

İkinci duruşması bugün görülecek davada, duruşma öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Mahkemenin, davaya katılan sıfatıyla katılmasına karar verdiği; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile AK Partili Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan ve Yahya Doğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, duruşmaya saatler kala mahkemeye başvurarak şikayetten vazgeçtiklerini bildirdi.

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DİLEKÇE VERDİLER

Avukat Aydın tarafından mahkemeye sunulan dilekçede şöyle denildi:

“Sanık Mehmet İlker Başbuğ’un savcılık huzurunda verdiği 12 Haziran 2020 tarihli savunmasında ve mahkeme huzurunda verdiği 3 Mart 2022 tarihli savunmasında dava konusu konuşmada geçen itham ve istinatların muhatabın katılanlar olmadığını, katılanları hiçbir şekilde kastetmediğini beyan etmiştir. Başbuğ’un aşamalarda temadi eden işbu beyanları nazara alınarak katılanlar adına sanık hakkında vaki olan şikayetimizden vazgeçme lüzumu hasıl olmuştur. Arz olunan ve re’sen göz önünde bulundurulacak çerçevesinde Başbuğ hakkında vaki olan şikayetten vazgeçtiğimizi vekaleten saygıyla arz ederiz. ”