6-10 derece daha sıcak

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir hafta boyunca etkisini gösterecek sıcak havada vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünden itibaren etkili olacak sıcak hava dalgasına ilişkin uyarısını paylaştı. Uyarıda, "Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13 Ağustos Pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor" denildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının Ankara'da 33-38, İstanbul'da 28-29, İzmir'de 32-34, Kayseri'de 37-40, Adana'da 38-45, Mersin'de 36-43 derecelerde seyretmesi bekleniyor.

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DIŞARI ÇIKMAYIN

Bakan Özhaseki paylaşımında, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre pazar gününden itibaren 1 hafta boyunca yurdumuzda etkisini gösterecek olan sıcak havalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istirham ediyorum" dedi.

‘ESAS SICAK AĞUSTOSUN 2. YARISI’

TÜRKİYE’nin eski İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, meteorolojik değerlendirmelere göre gerçek yüksek sıcaklıkların ağustos ayı ortasından sonra geleceğini belirterek, “Bugünleri arar olacağız” dedi. Aşırı sıcakların denizlerdeki buharlaşmayı inanılmaz artırdığını, bu durumun ani, şiddetli, beklenmedik yağış dalgalarını da beraberinde getirebileceğini aktaran Prof. Dr. Birpınar, “Ağustos ayında Akdeniz çanağında çok şiddetli hava olaylarına şahit olmamız normal karşılanmalı ve tedbirli olmalıyız. Marmara ve Ege denizlerinin Akdeniz’den sayıldığını da unutmayalım” dedi.

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2 MİLYARDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Prof. Dr. Birpınar, İklim Merkezi’nin yayımladığı yeni raporda temmuz ayına ilişkin bazı sonuçlara da dikkati çekti:

- İnsan kaynaklı küresel ısınma, temmuz ayını dünya yüzeyinde 5 kişiden 4’ünü etkileyecek kadar sıcak hale getirdi.

- Yeni bir araştırmaya göre 2 milyardan fazla kişi iklim değişikliğinin tetiklediği ısınmayı günlük hissediyor.

Prof. Dr. Birpınar

MEYVEDE DE ‘GÜNEŞ YANIĞI’

ZİRAAT Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şube Başkanı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Çakıcı, Türkiye'deki yüksek hava sıcaklıklarının insanların yanı sıra tarımsal ürünleri de etkilediğini söyledi. Yaz meyvelerinde 'güneş yanığı' oluştuğunu belirten Dr. Çakıcı, ürün rekoltesinde ve kalitesinde düşüş yaşandığını dile getirerek, "Özellikle üzüm, şeftali ve kirazda güneş yanığı oluşuyor. Sıcak rüzgarların esmesi de zarara neden oluyor. Kalitesi bozuk olan meyveler, tezgaha gelmeden meyve suyu olarak değerlendiriliyor" dedi.

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