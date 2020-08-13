57/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 57/1-B Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

57/1-b trafik cezası trafik zabıtası, ışıklı trafik işaret cihazları ya da trafik işaret levhası olmayan kavşaklarda; sürücülerin geçiş üstünlüğü olan araçlara, sürücülerin tramvaylara, doğru geçen tramvay hattındaki kara yoluna çıkmakta olan sürücülerin bu yoldan gelmekte olan araçlara, bölünmüş yola çıkan sürücüler için yoldan geçen araçlara, gali yoldan ana yola çıkan sürücüler için ana yoldan gelmekte olan araçlara, dönel kavşağa gelen sürücülerin dönel kavşak içerisindeki araçlara, bir mülkten çıkan sürücülerin, kara yolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi, yasaktır anlamına gelir.

57/1-B Trafik Cezası Ne Kadar?

57/1-b trafik cezası 2020 yılında yapılan zam ile 132 TL olarak belirlenmiştir.

57/1-B Trafik Cezası Puanı Kaçtır?

Bu cezada ehliyetten 20 ceza puanı silinir.

57/1-B Trafik Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

Ceza tutarının erken ödeme indirimi vardır. 57/1-b cezası için %25 indirimli ödeme imkanı bulunmakta olup sadece 57/1-b cezasının kişiye tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün geçerlidir.

57/1-B Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

57/1-b cezasında tebligatın gelmesini beklemeksizin %25 indirimli olarak kredi kartıyla taksitle ödeme yapılmaktadır.