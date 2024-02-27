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56 ilde eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya: Tek tek kafesin içine koyacağız

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Tefeci#Dolandırıcı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen Kafes-49 operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız.

56 ilde eş zamanlı operasyon Bakan Yerlikaya: Tek tek kafesin içine koyacağız

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 56 ilde eş zamanlı olarak “KAFES-49” operasyonları düzenlendi.

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56 ilde eş zamanlı operasyon Bakan Yerlikaya: Tek tek kafesin içine koyacağız

Operasyonlarda şüphelilerin; Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,
İhaleye Fesat Karıştırma, Parada Sahtecilik, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.

56 ilde eş zamanlı operasyon Bakan Yerlikaya: Tek tek kafesin içine koyacağız

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#Bakan Yerlikaya#Tefeci#Dolandırıcı

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