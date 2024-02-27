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Tavan çatlatan gürültüde koruma kararı

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#Sahra Cansu Yıldırım#Sarıyer#Gürültücü Komşu
Tavan çatlatan gürültüde koruma kararı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 07:00

İç mimar ve tasarımcı Sahra Cansu Yıldırım, evinin tavanının çatlamasına neden olacak kadar yüksek gürültü yaptığı iddiasıyla üst katında oturan komşusu hakkında şikâyetçi oldu. Komşusu olaya eski eşi Ünal Ö.’yü de dahil etti. Yıldırım, Ünal Ö. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçelere göre Jendue markasının kurucusu ve tasarımcısı iç mimar Sahra Cansu Yıldırım, Sarıyer’deki evinin üst katında oturan komşusu Selen G.’nin yüksek gürültü çıkarmasından rahatsızlık duyuyordu. İddiaya göre Selen G.’nin çıkardığı yüksek gürültü tavanı çatlattı. Sahra Cansu Yıldırım, durumu site yönetimine bildirdi. Selen G., rahatsızlık verici bu davranışını her geçen gün kasıtlı bir biçimde daha da arttırdı. Sahra Cansu Yıldırım, durumu polise bildirerek şikâyetçi oldu. Yıldırım’ın şikâyeti üzerine Selen G. olaya eski kocası Ünal Ö.’yü de dahil etti. İddiaya göre Ünal Ö., Sahra Cansu Yıldırım’ı arayarak ağır hakaretlerde bulundu ve tehditler savurdu. 

Sahra Cansu Yıldırım ve Selen G. Sarıyer’deki bu sitede oturuyor.

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TEHDİT İDDİASI

Müvekkilinin oturduğu konutta tek başına yaşayan genç bir kadın olduğunu şikâyet dilekçesinde belirten Sahra Cansu Yıldırım’ın avukatı, “Ünal Ö., müvekkile karşı ağza alınmayacak küfürler savurmakta, tecavüz ile tehdit etmektedir. Müvekkilin karşı karşıya kaldığı şiddet ve şiddet tehlikesi ivedilikle ortadan kaldırılmalıdır. Müvekkil evine gitme konusunda bile tedirginlik içerisindedir” denildi.

Savcılık soruşturma başlatırken, Aile Mahkemesi de Sahra Cansu Yıldırım hakkında korunma kararı verdi. Mahkeme, Ünal Ö.’nün 2 ay süreyle Yıldırım’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret veya aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi.

 

 

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#Sahra Cansu Yıldırım#Sarıyer#Gürültücü Komşu

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