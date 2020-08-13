56/1-E Trafik Cezası nedir? Madde 56/1-E Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

56/1-e trafik cezası, araç yolunun dar olduğu alanlarda tersini gösteren trafik işareti yok ise motorsuz araçları kullanan kişiler motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, kendisinden öncekilere yazılış sırasına göre geçiş kolaylığı sağlamamak, yasaktır anlamına gelir.

Eğer sürücüler yukarıdaki kurala uymazsa kara yolları trafik kanunu gereğince 56/1-e trafik cezası verilir.

56/1-E Trafik Cezası Ne Kadar?

56/1-e trafik cezası 2020 yılında yapılan zam ile 132 TL olarak belirlenmiştir.

56/1-E Trafik Cezası Puanı Kaçtır?

Bu cezada ehliyetten ceza puanı silinmez.

56/1-E Trafik Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

132 TL olan tutarın erken ödeme indirimi bulunmakta olup 56/1-e trafik cezası için %25 indirimli ödeme imkanı bulunmaktadır. 56/1-e trafik cezasının kişiye tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün geçerlidir.

56/1-E Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

56/1-e cezasında tebligatın gelmesini beklemeden %25 indirimli olarak kredi kartı ile taksit imkanı sağlayarak ödeme yapılmaktadır.