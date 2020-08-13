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Haber Giriş: 13.08.2020 - 02:07,Son Güncelleme:

56/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 56/1-B Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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56/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 56/1-B Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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 56/1-b ceza maddesini bu yazıda aldık. 56/1-b trafik cezası nedir? 56/1-b cezası ehliyete kac puan ekler? Bu cezanın kesildiği kişiler indirim uygulanır mı? Bu soruların cevaplarına aşağıda yer verilmiştir.

56/1-b trafik maddesi, trafiğin çift yönlü kullanılma halinde karşıdan gelen araca geçiş üstünlüğü vermemek ve sağ şeride yanaşması gerekirken bunu yapmayan sürücüye uygulanan bir para cezasıdır.

 56/1-b Trafik Cezası Ücreti Ne Kadar?

 Bu cezadan işlem gören kişiler 132 TL ödemelidir. Bu miktar geçen yıl 108 TL iken bu yapılan zamla beraber 132 TL olmuştur.

56/1-b Cezasının Puanı Kaçtır?

 Kurallara uymayarak 56/1-b maddesinden ceza alan kişinin ehliyetine 15 puan uygulanır.

 56/1-b Cezasını İndirimli Ödeyebilir miyim?

 Bu ceza tutarını indirimli ödemek mümkündür. İndirim tutarı cezanın %25'i kadardır. İndirimli ödemede bulunmak için ilk 15 gün kuralı vardır. 15 günde ceza ödenirse indirim yapılmaktadır.

 56/1-b Cezası Nasıl Ödenir?

 Bu maddeden ceza alan kişiler, cezayı internet üzerinden ödemektedir. İnternet dışında bankalarının şubesinden, mobil bankacılık, ATM ve PTT şubelerinden de ödemede bulunabilirler.

 

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