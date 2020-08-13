56/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 56/1-B Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

56/1-b trafik maddesi, trafiğin çift yönlü kullanılma halinde karşıdan gelen araca geçiş üstünlüğü vermemek ve sağ şeride yanaşması gerekirken bunu yapmayan sürücüye uygulanan bir para cezasıdır.

56/1-b Trafik Cezası Ücreti Ne Kadar?

Bu cezadan işlem gören kişiler 132 TL ödemelidir. Bu miktar geçen yıl 108 TL iken bu yapılan zamla beraber 132 TL olmuştur.

56/1-b Cezasının Puanı Kaçtır?

Kurallara uymayarak 56/1-b maddesinden ceza alan kişinin ehliyetine 15 puan uygulanır.

56/1-b Cezasını İndirimli Ödeyebilir miyim?

Bu ceza tutarını indirimli ödemek mümkündür. İndirim tutarı cezanın %25'i kadardır. İndirimli ödemede bulunmak için ilk 15 gün kuralı vardır. 15 günde ceza ödenirse indirim yapılmaktadır.

56/1-b Cezası Nasıl Ödenir?

Bu maddeden ceza alan kişiler, cezayı internet üzerinden ödemektedir. İnternet dışında bankalarının şubesinden, mobil bankacılık, ATM ve PTT şubelerinden de ödemede bulunabilirler.