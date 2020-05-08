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DHA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 17:57,Son Güncelleme:

Eskişehir'de suç makinesi yakalandı

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Eskişehir'de suç makinesi yakalandı
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Eskişehir'de, bir evden 55 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Yonca Y. (23) polis tarafından yakalandı. Poliste 27 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan Yonca Y., tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Ö.N.'ye ait evden 55 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, evin kapısını açıp, giren şüphelinin Yonca Y. (23), olduğunu belirledi.

Saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan Yonca Y.'nin, 27 ayrı hırsızlık suçundan poliste kaydı bulunduğu belirlendi. Yonca Y., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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