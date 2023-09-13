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54 bin lokanta, kafe, otelde ‘Yemek’ denetlendi

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#İbrahim Yumaklı#İdari Yaptırım#Denetim
54 bin lokanta, kafe, otelde ‘Yemek’ denetlendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 07:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu tüketim yerlerine yönelik 81 ilde gerçekleştirilen 54 bin 776 denetimde 245 idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

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Bakan Yumaklı, yazılı açıklamasındatoplu gıda tüketimi yapılan işyerlerinin 21 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde eşzamanlı olarak denetlendiğini, 7 binin üzerinde kontrol görevlisinin teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarını incelediğinibelirtti.Bakan Yumaklı, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenilir olmayan gıdanın vatandaşlarımızın tüketimine sunulmasına izin vermeyeceğiz. Buna tevessül edenlere göz açtırmayacağız, yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz. Farkındalığın artırılmasına yönelik değişik alanlarda belirli periyotlarda bu denetimlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.  

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#İbrahim Yumaklı#İdari Yaptırım#Denetim

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