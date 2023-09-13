54 bin lokanta, kafe, otelde ‘Yemek’ denetlendi

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Bakan Yumaklı, yazılı açıklamasındatoplu gıda tüketimi yapılan işyerlerinin 21 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde eşzamanlı olarak denetlendiğini, 7 binin üzerinde kontrol görevlisinin teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarını incelediğinibelirtti.Bakan Yumaklı, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenilir olmayan gıdanın vatandaşlarımızın tüketimine sunulmasına izin vermeyeceğiz. Buna tevessül edenlere göz açtırmayacağız, yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz. Farkındalığın artırılmasına yönelik değişik alanlarda belirli periyotlarda bu denetimlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.